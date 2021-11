Neustadt/Weinstraße

Polizei stoppt betrunkenen Motorradfahrer ohne Führerschein

Ohne Führerschein und alkoholisiert ist in Neustadt ein 19-Jähriger auf einem Motorrad von der Polizei angehalten worden. Bei der Kontrolle am Sonntagabend habe dieser direkt zugegeben, dass er keinen Führerschein besitze, teilte die Polizei am Montag mit. Den Schlüssel für das Motorrad habe er nach eigenen Angaben von einer Bekannten genommen – ohne deren Einverständnis. Die Polizei stellte den Motorradschlüssel sicher und leitete mehrere Verfahren gegen den 19-Jährigen ein.