Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 09:40 Uhr

Polizei stoppt betrunkenen Fußgänger auf der Autobahn 63

Klein-Winterheim (dpa) – Die Polizei hat einen betrunkenen und unter Drogen stehenden Fußgänger mitten auf der A63 in Rheinhessen gestoppt. Der 51-Jährige sei am späten Montag auf der Höhe von Klein-Winternheim von Zeugen gemeldet worden, teilten die Beamten am Dienstag mit. Einer Streife sagte der Mann aus Wiesbaden, er wolle per Anhalter zu seiner Lebensgefährtin nach Mainz-Lerchenberg. Außerdem stellte sich heraus, dass er auf der Autobahn fast einen Unfall verursacht hatte, weil ein Auto unvermittelt ausweichen musste. Weil der Mann sich den Angaben zufolge zunehmend aggressiv verhielt, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Auf den 51-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu.