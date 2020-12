Polizei stoppt 70-jährige Autofahrerin mit fast 2,5 Promille

Herxheim bei Landau/Pfalz (dpa/lrs) – Mit fast 2,5 Promille ist eine 70 Jahre alte Frau in Herxheim bei Landau Auto gefahren. Das Fahrzeug war am frühen Samstagabend anderen Verkehrsteilnehmern im Landkreis Südliche Weinstraße wegen der unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille, berichteten die Beamten am Sonntag. Der 70-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.