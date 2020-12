Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 14:40 Uhr

Polizei stellt Falschgeld im Wert von 3350 Euro sicher

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Polizei Kaiserslautern hat in einem Hinterhof in der Innenstadt Falschgeld im Wert von 3350 Euro sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 18 und 25 Jahren seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit.