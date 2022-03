Mainz

Landtag

Polizei soll Schwerpunkt im Landeshaushalt bleiben

Die Polizei in Rheinland-Pfalz soll nach Angaben von Innenminister Roger Lewentz (SPD) in den kommenden Jahren personell und in ihrer Ausrüstung weiter verstärkt werden. Mit 9160 Vollzeitstellen werde in diesem Jahr ein neuer Höchststand erreicht, sagte Lewentz am Donnerstag in der Landtagsdebatte über den Etat seines Ministeriums. Die Einstellung neuer Kräfte solle auf sehr hohem Niveau fortgesetzt werden. 2024 werde es erstmals in der Geschichte des Landes mehr als 10 000 Polizeibeamte und -beamtinnen geben.