Polizei setzt Taser gegen aggressiven 37-Jährigen ein

Anzeige

Obrigheim (dpa/lrs) – Wegen einer Auseinandersetzung bei einer Kontrolle hat die Polizei im Kreis Bad Dürkheim gegen einen 37-jährigen Mann einen sogenannten Taser eingesetzt. Das teilte die Polizeiinspektion Grünstadt am Sonntag mit. Der laut Polizei alkoholisierte und offensichtlich unter Betäubungsmittel stehende Mann habe sich während der Kontrolle am späten Samstagabend in Obrigheim aggressiv verhalten. Als er unter anderem aufgefordert worden sei, auf dem Gehweg zu bleiben, habe er die Beamten beleidigt und bedroht. Die Polizei habe daraufhin das Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt und den Mann anschließend gefesselt. Er sei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht worden.