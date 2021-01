Er sei den Anweisungen der Beamten wiederholt nicht gefolgt und habe nur durch den Einsatz eines Tasers gefesselt werden können. Dem Vorfall am Freitagnachmittag in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) sei ein „ausgearteter“ Streit des 28-Jährigen mit seinen Angehörigen vorausgegangen. Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Er habe sich „offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand“ befunden.