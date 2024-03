Polizei setzt Elektroschocker gegen Mann ein

ARCHIV - Ein Polizeibeamter hält einen Taser in der Hand.

Pirmasens (dpa/lrs) – Die Polizei ist gegen einen 26 Jahre alten Mann in Pirmasens mit einem Elektroschocker vorgegangen. Der Mann sei zuvor aggressiv auf die Beamten losgegangen und habe diese unvermittelt vor die Brust gestoßen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag. Der 26-Jährige sollte für eine Vorführung festgenommen werden, hieß es. Die Polizei setzte demnach zweimal einen Taser gegen den Mann ein – auch als er bereits am Boden lag, sich aber gegen eine Fesselung wehrte. Er habe eine ärztliche Behandlung abgelehnt und die Beamten mehrfach beleidigt. Nach seinem Vorführungstermin kam er wieder auf freien Fuß.

