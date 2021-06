Landau

Polizei setzt bei Festnahme eines Randalierers Taser ein

Bei der Festnahme eines Mannes in Landau hat die Polizei auch einen Taser eingesetzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 30-Jähriger am Freitagabend auf offener Straße randaliert. Der Mann habe Fahrzeuge angehalten und auf diese eingeschlagen sowie einen Zaun beschädigt. Bei der Polizei seien deshalb zahlreiche Notrufe eingegangen.