Kaiserslautern

Polizei schnappt Raser bei Kaiserslautern

Die Polizei hat am Montag auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern einen jungen Raser gefasst. Die Beamten überwachten in einem Zivilfahrzeug mit einer Videomessanlage den Verkehr, als ein 23 Jahre alter Autofahrer im Bereich einer Baustelle durch ständiges Gas geben und sogenanntes Auspuffknallen auffiel, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.