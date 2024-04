Polizei schießt auf Angreifer

Ein Mann soll in Saarlouis Passanten beleidigt und bespuckt haben. Anschließend soll er mit einem auf Messer auf Polizisten losgegangen sein. Ein Beamter hat schließlich zur Dienstwaffe gegriffen.

Saarbrücken/Saarlouis (dpa/lrs) – Ein Polizist hat in Saarlouis einen mit einem Messer bewaffneten Mann angeschossen. Der 43-Jährige habe sich nach bisherigen Erkenntnissen dem Beamten und seinem Kollegen mit gezücktem Messer genähert, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Dienstag mit. Er habe weder auf mehrfache Aufforderungen zum Stehenzubleiben reagiert, noch auf einen Warnschuss. Ein Polizist habe den Angreifer schließlich zur Verteidigung in den Unterschenkel geschossen.

Der 43-Jährige soll zuvor Passanten beleidigt und bespuckt haben. Der Mann befindet sich den Ermittlern zufolge in ärztlicher Behandlung. Seine Verletzung ist nach bisherigen Ermittlungen nicht lebensgefährlich.