Völklingen

Polizei rückt wegen illegaler Party in Püttlingen aus

Im saarländischen Püttlingen haben Dutzende am vergangenen Samstagabend eine illegale Party gefeiert. Laut Aussagen von Zeugen hatten sich auf dem Festivalgelände Sauwasen zwischen 50 und 60 Personen versammelt, teilte die Polizei in Völklingen am Montag mit. Als die Polizei eintraf, seien 20 bis 30 Personen in den angrenzenden Wald geflüchtet. Sechs Personen konnten gestellt werden, als sie mit einem unbeleuchteten Fahrzeug wegfahren wollten.