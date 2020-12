Utscheid

Polizei rückt nach Meldung über Schüsse mit Großaufgebot an

Wegen angeblicher Schüsse in der Gemeinde Utscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Ein Anwohner habe am späten Sonntagnachmittag schussähnliche Geräusche gehört und einen Schaden an seinem Auto entdeckt, der auf Einschusslöcher schließen lasse, teilte die Polizei mit. Er setzte daraufhin einen Notruf ab, worauf unter anderem das Spezialeinsatzkommando und eine Hubschrauberstaffel alarmiert wurden. Der Gefahrenbereich wurde hermetisch abgeriegelt.