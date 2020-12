Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 17:30 Uhr

Mehring

Polizei rettet angetrunkenen Mann aus der Mosel

Ein angetrunkener Mann ist in Mehring (Landkreis Trier-Saarburg) von einem Polizisten aus der Mosel gerettet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Streife den Mann nahe der Schiffsanlegestelle Mehring entdeckt. Die Beamten hörten demnach erst ein Klatschen ins Wasser sowie leise Hilferufe. Einer der beiden Polizisten sprang daraufhin in nahezu voller Montur ins Wasser, um den Mann zu retten.