Polizei registriert über 1450 Verstöße gegen Maskenpflicht

Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 15:50 Uhr

Um die Landesregierung zu unterstützen, kontrolliert die Bundespolizei die Maskenpflicht vor allem an Bahnhöfen und in Zügen. Die Beamten mussten in der vergangenen Woche oft einschreiten. Doch ein Verhalten war selten.

Trier/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei Grenzfahndungen, in Zügen und an Bahnhöfen etwa in Trier, Koblenz, Kaiserslautern und Mainz sind in der vergangenen Woche mehr als 1450 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt worden. Die Personen hätten die Mund-Nasen-Bedeckung nicht oder nicht richtig getragen, teilten die Bundespolizei Trier und Kaiserslautern am Montag mit. Sie hätten sich fast alle einsichtig gezeigt. In zwei Fällen sei im Bereich Trier ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

Die Maßnahmen an den Binnengrenzen zu Luxemburg und Belgien sowie im Bahnbereich seien durchweg auf ein positives Echo in der Bevölkerung gestoßen, meldeten die Behörden. Für die Bundespolizei Kaiserslautern waren über 200 zusätzliche Beamte im Dienst.