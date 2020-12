Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 11:20 Uhr

Saarbrücken

Polizei registriert Hunderte Verstöße gegen Corona-Regeln

Seit dem Beginn des Teil-Lockdowns vor zwei Wochen hat die Polizei des Saarlandes mehrere Hundert Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung registriert. Die Zahl der Verstöße liege im „mittleren dreistelligen Bereich“, teilte ein Sprecher des saarländischen Innenministeriums am Montag in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur mit. Überwiegend handele es sich dabei um Verstöße gegen die Maskenpflicht bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs: in Bussen, Bahnen und an Haltestellen.