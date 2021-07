Koblenz

Polizei: Rechtsextremisten geben sich als „Kümmerer“ aus

Nach Angaben der Polizei geben sich in den rheinland-pfälzischen Katastrophengebieten Rechtsextremisten als „Kümmerer vor Ort“ aus. „Wir haben die Lage in Bezug darauf genauestens im Blick (...)“, schrieb die Polizei Koblenz am Dienstag auf Twitter. Polizeiliche Maßnahmen bräuchten allerdings immer eine Rechtsgrundlage. So lange nicht gegen geltendes Recht verstoßen werde, habe die Polizei keine Handhabe.