Ludwigshafen

Polizei: Randalierer attackiert und verletzt vier Beamte

Ein 36 Jahre alter Mann hat in Ludwigshafen der Polizei zufolge vier Beamte angegriffen und verletzt. Wie das Präsidium Rheinpfalz am Dienstag mitteilte, soll der mutmaßliche Täter zuvor in einer Wohnung im Ludwigshafen Oggersheim randaliert haben.