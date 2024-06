Nürburg

Musik

Polizei: Nur wenige Straftaten bei Rock am Ring

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach drei Tagen ist das Musikfestival Rock am Ring ohne schwerwiegende Zwischenfälle zu Ende gegangen. Körperverletzung, Diebstahl und andere Straftaten blieben eher die Ausnahme, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Bereits am Sonntagnachmittag hatte es geheißen, die Zahl der Straftaten liege auf einem niedrigen Niveau.