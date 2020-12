Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 13:00 Uhr

Polizei nimmt mutmaßliche Onlineshop-Betrüger fest

Wiesbaden/Bad Kreuznach/Mainz (dpa) – Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die mit gefälschten Identitäten massenhaft Onlineshops um Bestellungen betrogen haben sollen. Ein 38-Jähriger wurde in Untersuchungshaft genommen. Ein 30 Jahre alter Mann kam nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß, wie die Polizei in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst nicht vor.