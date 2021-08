Kaiserslautern

Polizei nimmt mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger fest

Fünf Monate nach einem Enkeltrick-Betrug in der Pfalz sind die beiden mutmaßlichen Täter in Sachsen festgenommen worden. Dem Mann und der Frau wird vorgeworfen, eine 81-Jährige aus Lauterecken-Wolfstein um 20.000 Euro betrogen zu haben, wie die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte. Sie wurden in einem Hotel in Eibenstock (Erzgebirgskreis) von der Chemnitzer Polizei festgenommen.