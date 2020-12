Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 17:10 Uhr

Polizei nimmt 29-Jährigen fest und findet Drogen: U-Haft

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Polizei hat in Ludwigshafen einen 29-Jährigen innerhalb weniger Stunden zwei Mal festgenommen. Der Mann hatte in einer Tankstelle versucht, mehrere Bierdosen zu klauen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Als er entdeckt wurde, versuchte er, auf einen Mitarbeiter einzuschlagen. Die Beamten nahmen den Dieb am Sonntagnachmittag fest und beschlagnahmten den Schlüssel seines nicht zugelassenen Autos. Wenig später kam er demnach wieder auf freien Fuß und verschaffte sich mit einem Zweitschlüssel Zugang zu seinem Wagen.