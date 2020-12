Archivierter Artikel vom 19.07.2020, 18:00 Uhr

Nonnweiler

Polizei muss Nachbarschaftsstreit schlichten

Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit hat die Polizei im Norden des Saarlandes auf den Plan gerufen. In Sitzerath, einem Ortsteil von Nonnweiler, hatte sich am Samstagabend ein 43-Jähriger gleich mit mehreren Nachbarn angelegt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag versuchte ein 22 Jahre alter Anwohner den Mann zu beruhigen – was in eine handfeste körperliche Auseinandersetzung mündete. Zu Hilfe gerufene Polizeikräfte brachten die Situation unter Kontrolle. Diverse Waffen sowie eine größere Anzahl von Messern aus der Wohnung des 43-Jährigen stellten die Einsatzkräfte vorsichtshalber sicher. Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung seien aufgenommen worden.