Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 11:30 Uhr

Trier

Polizei: Mehrere Lkw-Ladungen mit vermeintlichem Diebesgut

Die Polizei hat in Trier mehrere Lkw-Ladungen vermeintliches Diebesgut gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellten Ermittler am Montag bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses eine Vielzahl an Fahrrädern, Motorrollern sowie Fahrrad- und anderen Fahrzeugteilen sicher. Drei Lkw-Fahrten seien für den Abtransport nötig gewesen. Die Polizei gehe davon aus, dass die Mehrheit der Gegenstände gestohlen worden ist. Die Polizei war im Zuge von Ermittlungen auf die Spur zweier Männer im Alter von 38 und 39 und einer 49-Jährige gekommen, die in dem Haus wohnen. Gegen die Personen seien Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet worden.