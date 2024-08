Girkenroth

Rave

Polizei löst illegale Party auf – Ermittlungen wegen Drogen

Von dpa/lrs

i Der Schriftzug „Polizei“, aufgenommen während einer Verkehrskontrolle an der Berliner Straße. (zu dpa: «Polizei löst illegale Party auf - Ermittlungen wegen Drogen») Foto: Soeren Stache/DPA

Am Sonntagmorgen wird die Polizei in einen Wald gerufen – dort findet eine illegale Rave-Party statt. Am Ende gibt es mehr als ein Dutzend Anzeigen.