Bad Hönningen/Linz

Polizei löst Geburtstagsfeier von Gastwirt auf

Die Polizei hat in einer Gaststätte in Bad Hönningen im Kreis Neuwied eine Geburtstagsfeier aufgelöst. Die dabei festgestellten Personen müssten wegen Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung mit Anzeigen rechnen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hatten am Montagabend angerufen und berichtet, dass vor dem Lokal Menschen mit Blumen und Geschenken stünden und nach einem Telefonat mit dem Handy eingelassen würden. Polizisten stellten bei einer Überprüfung fest, dass der Gastwirt offensichtlich seinen Geburtstag mit mehreren Personen feierte.