Polizei löst Feier mit 300 Gästen in Kaiserslautern auf

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Feier mit rund 300 Gästen in Kaiserslautern aufgelöst. „Nachdem bei der Polizei mehrere Beschwerden eingingen, musste die Party von mehreren Polizeistreifen aufgelöst werden, um die Nachtruhe wiederherzustellen und Verstößen gegen die Coronabekämpfungs-Verordnung entgegenzuwirken“, teilte die Polizei am Sonntag mit.