Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 17:20 Uhr

Mainz

Polizei kooperiert mit Forschungszentrum für KI

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) und das Bundeskriminalamt (BKA) wollen bei der Verbrechensbekämpfung künftig eng mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern zusammenarbeiten. „Insbesondere im Umgang mit großen Datenmengen sehen wir großes Potenzial für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz“, sagte BKA-Präsident Holger Münch am Donnerstag einer Mitteilung zufolge in Mainz. Mögliche Einsatzfelder seien unter anderem Hasskriminalität und Kinderpornografie.