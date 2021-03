Mainz

Polizei: Kaum Verstöße gegen Regeln trotz schönen Wetters

Trotz des vielfach schönen Wetters, das die Menschen ins Freie zog, hat die Polizei in Rheinland-Pfalz am Wochenende keine größeren Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert. Die meisten Menschen hielten sich an die Regeln, wie ein Sprecher der Polizei Kaiserslautern am Sonntagnachmittag bilanzierte. Auch aus Mainz hieß es: „Es gab keine größeren Vorkommnisse.“