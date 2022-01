Polizei in Trier zieht Missetäter aus dem Verkehr

Trier (dpa/lrs) – Die Polizei in Trier ist am Freitagabend bei der Verkehrskontrolle gut beschäftigt gewesen: Nach Angaben der Behörde erwischten die Beamten zwei Autofahrer und einen E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss, einen Autofahrer unter Alkoholeinfluss und einen 16-jährigen Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis. Die unter Drogeneinfluss stehenden Männer fielen den Polizisten wegen ihrer Fahrweise auf. Der 46-jährige alkoholisierte Autofahrer wurde ertappt, als er gegen eine Schutzplanke am Straßenrand fuhr – die an den Unfallort gerufene Polizei veranlasste einen Bluttest im Krankenhaus. Alle fünf Missetäter mussten ihre jeweiligen Fahrzeuge stehen lassen und ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.