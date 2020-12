Polizei in Rheinland-Pfalz bekommt neue Streifenwagen

Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 02:50 Uhr

Die rheinland-pfälzische Polizei bekommt rund 350 neue Streifenwagen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) stellt die Fahrzeuge des Tys Audi A6 heute in Mainz vor. Vorgänger der neuen, leistungsstarken Einsatzfahrzeuge waren Streifenwagen des Modells A4. Diese hatten sich aber als ungeeignet für die neue Schutzausrüstung erwiesen, die nach dem Terroranschlägen auf die Redaktion der Statierzeitschrift Charly Hebdo in Paris Anfang 2015 eingeführt worden war.

Maschinenpistolen, abschließbarer Sicherungskasten, Helme und schwere Schutzdecken brachten mehr Gewicht auf die Waage als in den Audis A4 zugelassen. Die Folge: Die Hinterachsenfederung musste ausgewechselt werden, und ein Teil der Streifenwagen zurück in die Werkstatt, wie Ministeriumssprecher Joachim Winkler erläutert. Die geleasten Streifenwagen werden in der Regel alle vier Jahre ausgetauscht.

Für Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb der gesamten Polizei-Dienstwagenflotte gibt das Land jährlich einen siebenstelligen Betrag aus; 2019 waren es rund neun Millionen Euro. Hinzu kamen für dieses Jahr knapp 11,7 Millionen Euro für das Leasen oder den Kauf von Fahrzeugen.