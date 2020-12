Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 17:20 Uhr

Polizei in Kaiserlautern löst Menschenansammlungen auf

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Polizei in Kaiserlautern hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus mehrere Versammlungen aufgelöst. Zeugen verständigten die Beamten , weil sich im Stadtpark etwa 100 Menschen getroffen hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mehrere Streifen informierten die Parkbesucher daraufhin über die neuen Regeln und forderten sie auf, die Grünanlage zu verlassen. Die meisten Menschen reagierten demnach verständnisvoll und gingen in unterschiedliche Richtungen davon.