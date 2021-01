Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 15:50 Uhr

Trier

Polizei: Hintergründe des Vorfalls mit Toten noch unklar

Die Hintergründe des tödlichen Vorfalls in Trier sind noch völlig unklar. „Im Moment können wir zur Motivation nichts sagen“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag. „Wir wissen nicht, warum er das gemacht hat.“ Es gebe keinerlei Anzeichen in irgendeine Richtung.