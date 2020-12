Archivierter Artikel vom 23.07.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Polizei hat in Einzelfällen Corona-Gästelisten genutzt

Bei Ermittlungen der Polizei in Rheinland-Pfalz sind in Einzelfällen auch Corona-Gästelisten von Restaurants genutzt worden. „Das ist in einzelnen Fällen geschehen“, sagte am Donnerstag eine Sprecherin des Innenministeriums in Mainz. Diese Daten würden nicht grundsätzlich zu Fahndungszwecken verwendet. Aber entsprechend der rechtlichen Regelungen des Bundes bestehe die Möglichkeit einer Nutzung, wovon in einzelnen Fällen auch Gebrauch gemacht werde. Zunächst hatte der SWR berichtet.