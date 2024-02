Polizei: Gefundene Knochen stammen von Mensch

ARCHIV – Absperrband der Polizei sperrt einen Durchgang. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Saarbrücken (dpa) – Die in einem Waldstück bei Sulzbach im Saarland gefundenen Knochen stammen von einem Menschen. Das habe eine Überprüfung der Gerichtsmedizin ergeben, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken. Die Identität des Menschen sei noch unbekannt. Auch zur Todesursache könnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Knochen hatten Spaziergänger am Montag zufällig entdeckt. Zunächst war unklar, ob es sich um menschliche oder tierische Knochen handelte.

Eine mögliche Klärung der Identität und der Todesursache könnte dauern, sagte der Sprecher weiter. «Wir müssen schauen, was man anhand der Knochen herausfinden kann.» Die Ermittler gingen von einer längeren Liegezeit der Knochen aus. Der Fundort im Regionalverband Saarbrücken war am Dienstag wieder freigegeben worden.