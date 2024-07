Polizei findet schwerverletztes Ehepaar – Frau stirbt

Anzeige

Zweibrücken (dpa/lrs) – Bei einem Einsatz in Zweibrücken hat die Polizei ein schwerverletztes älteres Ehepaar entdeckt. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Mittwoch mit. Bei dem Einsatz am Dienstag sei die 84 Jahre alte Frau wenige Minuten nach Eintreffen der Polizei gestorben. Der 88 Jahre alte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Ermittlungen zufolge soll der Mann seine Frau auf dem Privatanwesen mit einer Schusswaffe tödlich verletzt und sich anschließend selbst verletzt haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen, hieß es. Die Polizei war von Zeugen in der pfälzischen Stadt verständigt worden.