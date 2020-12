Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 13:40 Uhr

Polizei findet Schlagring bei Kontrollen wegen Party

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) – Bei Kontrollen wegen einer vermeintlichen Party trotz Verbots aufgrund der Corona-Pandemie hat die Polizei in einer Wohnung einen Schlagring mit einem Einhandmesser sichergestellt. Eine Party habe in der Wohnung in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) hingegen nicht stattgefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.