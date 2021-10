Eßweiler

Polizei findet Drogen, Waffen und Pyrotechnik bei Mann

Bei einer Hausdurchsuchung in Eßweiler (Landkreis Kusel) hat die Polizei Drogen, Waffen und Pyrotechnik gefunden. Ein 32 Jahre alter Mann wurde bei dem Einsatz am Mittwoch festgenommen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz am Donnerstag mitteilte.