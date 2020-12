Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 14:30 Uhr

Worms

Polizei findet Drogen und Waffen in Kleingartenanlage

In einer Kleingartenanlage in Worms hat die Polizei über sechs Kilogramm Drogen und Schusswaffen entdeckt. Der 35 Jahre alte Besitzer des Gartens wurde in Untersuchungshaft gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ihm wird Drogenhandel vorgeworfen. Bereits Mitte Juni hatten Beamte seinen Garten durchsucht und dabei in einem Versteck Marihuana, Amphetamin, vier scharfe Schusswaffen samt Munition sowie 8000 Euro entdeckt.