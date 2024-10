Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (zu dpa: «Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrechern»)

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (zu dpa: «Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrechern») Foto: Marcus Brandt/DPA

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Mit einem Hubschrauber und einer großen Zahl von Einsatzkräften hat die Polizei in Mainz nach mutmaßlichen Einbrechern gefahndet. Ein Zeuge habe mindestens zwei Unbekannte am Freitagmorgen bei einem Einbruch in eine Tankstelle beobachtet, sagte ein Sprecher der Mainzer Polizei. Die Tatverdächtigen seien mit einem Auto geflüchtet.

Anwohnerinnen und Anwohner hätten wenig später in einem nahegelegenen Stadtteil einen Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr gemeldet. Die Unfallbeteiligten hätten sich zu Fuß von dem Ort entfernt. Die Polizei geht nach Angaben ihres Sprechers davon aus, dass es sich bei ihnen um die mutmaßlichen Einbrecher handelte. Rund eine Stunde lang hätten zahlreiche Einsatzkräfte nach den Tatverdächtigen gesucht.

Bei dem Einbruch seien unter anderem Zigaretten gestohlen worden, berichte der Sprecher weiter. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.