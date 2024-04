Germersheim

Tiere

Polizei fängt Schafe ein und wird von Lamm-Geburt überrascht

Von dpa/lrs

i HANDOUT - Zwei Schafe - ein Neugeborenes und seine Mutter - stehen auf einer Wiese bei Germersheim. Foto: Polizeidirektion Landau/dpa

Eine Gruppe entlaufener Schafe hat im Landkreis Germersheim über mehrere Stunden die Polizei auf Trab gehalten und den Bahnverkehr beeinträchtigt. Ein Passant habe am Montagmittag bemerkt, wie sich die Tiere bei Germersheim-Süd auf die Bahngleise begaben, teilte die Polizei am Abend mit. Trotz intensiver Versuche sei es den Beamten zunächst nicht gelungen, die Schafe einzufangen. «Mit Unterstützung von Freiwilligen und der Tierrettung konnte schließlich der Leithammel zur Räson gebracht und eingefangen werden», so die Polizei. Das habe offensichtlich auch die restlichen Schafe beeindruckt und milde gestimmt.