Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 18:10 Uhr

Mainz

Polizei: Ermittlungen entkräften Vorwürfe gegen Beamte

Die Ermittlungen zu den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften am Rande einer Kundgebung in Ingelheim haben nach Angaben der Polizei zentrale Vorwürfe gegen die eingesetzten Beamten entkräftet. So habe es bei den Vorfällen Mitte August niemals eine „Einkesselung“ gegeben, wie von Demonstranten behauptet wurde, sagte der Mainzer Polizeipräsident Reiner Hamm am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. Der Ausgang in der Unterführung am Bahnhof Ingelheim Richtung Norden sei zu keinem Zeitpunkt abgesperrt gewesen.