Saarbrücken

Polizei ermittelt nach Versammlung von Impfgegnern

Rund 25 Impfgegner haben sich zu einem illegalen Protest nahe des Rathauses in Saarbrücken versammelt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch handelte es sich bei der Aktion am Dienstagabend um eine nicht angemeldete Versammlung der sogenannten Querdenker-Szene. Sie sei im Internet angekündigt, aber nicht bei den Behörden angemeldet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Etliche Personen hätten sich trotz mehrfacher Aufforderungen nicht an die versammlungsrechtlichen Auflagen gehalten. Gegen drei von ihnen seien Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet worden. Die Polizei habe außerdem einen geplanten Marsch der Demonstranten durch die Innenstadt verhindert. Gegen einen 35-Jährigen aus Saarbrücken, der im Vorfeld im Internet für die Aktion geworben hatte, sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.