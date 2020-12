Trier

Polizei ermittelt nach Mitnahme von Säugling gegen Vater

Nach der Mitnahme eines Säuglings aus einem Trierer Krankenhaus ermittelt die Polizei gegen den Vater. Der 24-Jährige hatte am Freitag für Aufsehen gesorgt, weil er die Klinik mit dem Baby verlassen hatte und nach einem Notruf aus dem Krankenhaus von der Polizei in einem Bus mit einem Taser überwältigt worden war. Es habe kein Fall von Kindesentziehung vorgelegen, teilte die Polizei am Montag mit. Da der Mann aber auf dem Weg zum Bus einen nacheilenden Mitarbeiter des Krankenhauses mit einem hervorgezogenen spitzen Metallgegenstand bedroht haben soll, werde gegen den 24-Jährigen wegen Bedrohung ermittelt.