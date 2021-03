Polizei ermittelt nach Angriff auf 23-Jährigen

Nach einem Angriff auf einen 23-Jährigen in Nackenheim (Landkreis Mainz-Bingen) sucht die Polizei nach den Tätern. Der junge Mann wurde bei der Attacke schwer verletzt. Die Beamten gehen von fünf Personen aus, die an dem Angriff im Bereich des Nackenheimer Bahnhofs beteiligt waren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden demnach nach den Tätern. Konkrete Hinweise gebe es bisher aber nicht.

Eine Tatwaffe sei nicht sichergestellt worden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am Dienstag war berichtet worden, dass der Mann mit einem Messer angegriffen worden war. Der Sprecher konnte das am Mittwoch nicht bestätigen.

Die Täter waren nach dem Angriff am Dienstagabend in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 23-Jährige war mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Er werde weiterhin im Krankenhaus behandelt, es bestehe aber keine Lebensgefahr.

