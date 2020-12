Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 07:40 Uhr

Mayen

Polizei ergreift Motorradfahrer bei Verfolgungsjagd

Ein Mann hat sich in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) nach einer gescheiterten Verfolgungsjagd mit der Polizei mehrere Anzeigen eingehandelt. In der Nacht zu Donnerstag wollte der 39-Jährige einer Verkehrskontrolle entgehen und fuhr mit seinem Motorrad vor den Beamten davon, wie die Polizei mitteilte. In der Folge stürzte er, flüchtete dann zu Fuß, konnte aber von den Polizisten gestellt werden. Der polizeibekannte Mann hatte unter anderem keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache und leiteten mehrere Strafverfahren ein.