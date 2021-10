Groß-Gerau/Kaiserslautern

Polizei entdeckt rund 120 Kilogramm Marihuana in Lastwagen

Polizei und Zoll haben im Kreis Groß-Gerau in Hessen einen Lastwagen mit rund 120 Kilogramm Marihuana an Bord gestoppt. Vier Verdächtige wurden festgenommen. Die Beamten hätten die Drogen in einer doppelten Dachkonstruktion gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Kaiserslautern am Freitag mit. Dem Zugriff am Mittwochabend seien umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Mit dem Lastwagen waren drei Männer Alter von 25 bis 34 Jahren unterwegs, sie wurden festgenommen. Eine weitere, 23-jährige Verdächtige fassten die Beamten in Alzey in Rheinland-Pfalz.