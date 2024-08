An drei Orten in Rheinland-Pfalz hatte es die Polizei von Freitag auf Samstag mit Streitigkeiten zu tun. Nicht nur einen Mann nahmen sie dabei in Gewahrsam.

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs zu sehen. (zu dpa: «Polizei entdeckt per Haftbefehl gesuchten Mann bei Streit») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Betzdorf/Ludwigshafen/Lambsheim (dpa/lrs) – Durch einen Streit ist die Polizei in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) auf einen Mann gestoßen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Weil sich eine 26-Jährige und ein 40-Jähriger in einem Haus lautstark stritten, hatte ein Anwohner die Beamten gerufen, wie die Polizei mitteilte. Als sie die beiden kontrollierten, wurden sie demnach auf den Haftbefehl aufmerksam und brachten den 40-Jährigen in ein Gefängnis.

Für die rheinland-pfälzische Polizei blieb es in der Nacht zum Samstag nicht der letzte Streit: In Ludwigshafen etwa warte auf mehrere Männer ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Vier 16- bis 20-Jährige sollen dort im Laufe eines Streits auf einen 40-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt haben. Dieser habe dann ein Küchenmesser aus seinem Rucksack gezogen, das ihm einer der anderen Männer jedoch entriss. Die Polizei nahm die teils betrunkenen Verdächtigen in Gewahrsam.

Wenig später stritten sich auch im benachbarten Lambsheim auf einem Volksfest mehrere Menschen. Ein 34-Jähriger soll schließlich einem 19-Jährigen ein Weinglas auf den Kopf geschlagen und einen 20-Jährigen mit mehreren Schlägen im Gesicht getroffen haben. Die beiden Angegriffenen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.