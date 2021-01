Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 15:40 Uhr

Koblenz

Polizei: Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz und in Hessen

Bei mehreren Einsätzen in Rheinland-Pfalz und in Hessen hat es am Dienstag zahlreiche Durchsuchungen und eine Festnahme eines Verdächtigen gegeben. Hintergrund waren unter anderem mutmaßliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Korruptionsverdacht und vermuteter Handel mit gefälschten Atemschutzmasken, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Bei den Einsätzen im Raum Koblenz und in den Zuständigkeitsbereichen der Präsidien Mainz und Trier sowie in einem Objekt in Hessen waren demnach mehr als 300 Beamte eingesetzt.