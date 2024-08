Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (Archivfoto) (zu dpa: «Polizei: Autofahrer zweimal am selben Tag betrunken erwischt»)

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (Archivfoto) (zu dpa: «Polizei: Autofahrer zweimal am selben Tag betrunken erwischt») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Otterberg (dpa/lrs) – Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit ist ein Mann beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt worden – beim zweiten Mal auch noch ohne Führerschein. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Demnach hatten Zeugen in einer Postfiliale in Otterberg bei dem 79-Jährigen am Montag Alkohol gerochen. Die Polizei habe den Mann mit «stark lallender Aussprache» für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde sein Führerschein einbehalten.

Nachdem die Polizei ihn gehengelassen habe, sei der Mann mit einem anderen Auto zu seinem Wagen gefahren, um etwas zu holen. Den Mann aus dem Kreis Kaiserslautern erwarteten nun zwei Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.